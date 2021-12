Horizon Forbidden West: Aloy domina le Macchine nel gameplay trailer dei TGA 2021

Dal palco dei The Game Awards 2021 che ha fatto da sfondo al reveal di Star Wars Eclipse, Guerrilla Games e Sony riaprono una finestra sull'universo sci-fi di Horizon Forbidden West con un video pieno di scene di gameplay e in cinematica tratte dall'attesissima avventura in esclusiva per PS4 e PlayStation 5.

Il filmato confezionato dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios ci riporta sulla Costa Ovest degli Stati Uniti del futuro per farci assistere alla battaglia combattuta da Aloy contro la forza misteriosa che minaccia di far ripiombare il mondo nel caos.

Il sequel di Horizon Zero Dawn rimarrà nel solco tracciato dal capitolo precedente ma darà modo ai fan vecchi e nuovi della serie di sperimentare un sistema di combattimento ancora più profondo, con tanti biomi da esplorare e numerose missioni secondarie da completare per acquisire nuovi equipaggiamenti e poteri.

Per un ulteriore approfondimento, qui trovate un focus sul combat system di Aloy e il nostro speciale sulle Macchine di Horizon Forbidden West. Prima di lasciarvi ai commenti e al nuovo video dei Game Awards, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 22 febbraio 2022 su PS4 e PlayStation 5.