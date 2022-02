Horizon Forbidden West: Aloy è finita sulla copertina di Vanity Fair Italia

Il lancio di Horizon Forbidden West si è rivelato un evento di una portata tale da varcare i confini stessi del suo medium d'appartenenza. Merito del personaggio di Aloy, simbolo di un'intera generazione di videogiocatrici che, dopo essersi guadagnata una statua al centro di Firenze, è finita pure sulla copertina di Vanity Fair Italia.

"Mamma, sono sulla copertina di Vanity Fair! Più o meno!", scrive Ashly Burch, l'interprete di Aloy, per commentare la prima cover digitale della storia di Vanity Fair Italia lanciata ieri 18 febbraio. D'ora in avanti, ogni settimana la rivista pubblicherà anche una copertina esclusivamente in formato digitale, oltre a quella tradizionale per le edicole. Per inaugurare l'iniziativa è stata scelta proprio Aloy, "un'eroina che, nel mondo dei videogiochi, sta facendo la rivoluzione in termini di rappresentazione spostando l’attenzione dalla differenza di genere al valore della diversità". In quanto forte simbolo di empowerment, alla protagonista di Horizon Forbidden West è anche stato dedicato un lungo editoriale firmato da Mario Manca, che potete leggere a questo indirizzo.

Come dicevamo in apertura, in questi giorni Aloy campeggia anche in piazza Madonna della Neve nel cuore di Firenze con una statua temporanea, che la vede ergersi come simbolo di diversità intesa come unicità, oltre che come rappresentante di tutte le donne di spicco del nostro paese che non sono adeguatamente celebrate dalla toponomastica italiana.