Horizon Forbidden West: Aloy ha i peli sul volto, l'assurda polemica su Twitter

A inizio settimana sono state pubblicate le prime recensioni di Horizon Forbidden West e grazie alla scadenza dell'embargo hanno iniziato a circolare screenshot e video molto dettagliati del volto di Aloy. Cosa c'è di strano? Niente, se non fosse che qualcuno ha trovato modo di fare polemica anche sul viso della protagonista del gioco di Guerrilla.

La polemica è partita da Twitter e si è poi estesa su spazi di discussione come Reddit e ResetERA, il motivo del contendere? La peluria sul volto di Aloy, e non stiamo scherzando. Alcuni utenti di Twitter in particolare hanno messo in evidenza come il personaggio abbia della peluria molto visibile sul volto, ad esempio sopra la bocca oppure vicino alle orecchie.

Una critica che ha ovviamente ben pochi margini di discussione, nonostante questo El Analista de Bits (canale YouTube specializzato in video comparativi) ha risposto duramente a tutti coloro che hanno sollevato la questione: "Aloy ha dei peli sul mento e sopra la bocca, wow. Lo dico perchè magari qualcuno sarà sorpreso dalla presenza di peli su un volto femminile, finalmente potete vedere da vicino qualcosa per voi insolito come il viso di una donna."

La scorsa primavera alcuni utenti sui social avevano sollevato criticità sul fisico di Aloy in Horizon Forbidden West notando un volto pieno e paffutello, inutile dire come anche in quel caso molti giocatori siano intervenuti per mettere un freno ad una discussione che non ha motivo di esistere.