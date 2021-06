Horizon Forbidden West: Aloy potrà volare? Guerrilla non conferma né smentisce

Dopo aver discusso con i giornalisti di GQ del gameplay subacqueo di Horizon Forbidden West, il Game Director Mathijs de Jonge ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di HardwareZone per parlare della possibile presenza di scene in cui Aloy sarà in grado di volare.

Ai microfoni della testata tecnologica di Singapore, il rappresentante della software house olandese non ha fatto segreto del desiderio di Guerrilla di implementare questa particolare dinamica di gameplay sin dal primo capitolo Horizon Zero Dawn.

Le capacità evolute di Aloy, quindi, le consentiranno di volare in sella alle Macchine e di esplorare liberamente lo scenario open world di Forbidden West? A questa domanda, de Jonge ha prontamente risposto che "siamo perfettamente consapevoli che questa è una funzionalità che è molto, molto in alto nella lista dei desideri di molti giocatori, ma non posso confermare o smentire nulla al riguardo. Posso solo parlare di cosa c'è nell'ultima demo che abbiamo mostrato".

Nella speranza di sapere al più presto se potremo davvero esplorare in volo la dimensione post-apocalittica del sequel di Zero Dawn, magari in sella a una Macchina Sunwing di Horizon Forbidden West, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro resocondo dell'intervista allo stesso Mathijs de Jonge con tantissimi dettagli su grafica e gameplay di Horizon Forbidden West.