Horizon Forbidden West, Aloy regina dei meme: Guerrilla celebra l'uscita su PS4 e PS5

Con Horizon Forbidden West che esce oggi su PS4 e PlayStation 5, Guerrilla Games non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione di allietare tutti i fan dell'avventura sci-fi con tanti meme da utilizzare liberamente sui social per celebrare il lancio dell'attesissima esclusiva Sony.

La regina indiscussa delle esilaranti clip confezionate da Guerrilla è ovviamente Aloy: la fiera cacciatrice di Macchine forgiata dal fuoco delle mille battaglie combattute in Zero Dawn si diverte con i suoi amici dell'Ovest Proibito a inscenare dei siparietti comici, reazioni ed espressioni varie.

Se volete riutilizzare ciascuno dei meme pubblicati da Guerrilla, e se siete alla ricerca di ulteriori clip "a tema", in calce alla notizia potete trovare il link alla pagina GIPHY "Horizon Forbidden Reactions" aperta dalla sussidiaria olandese dei PlayStation Studios per condividere le GIF con i propri appassionati e invitarli a servirsene liberamente sui social per festeggiare la commercializzazione del kolossal GDR.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che su Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Horizon Forbidden West su PS5 e il non meno interessante approfondimento su come si comporta Horizon Forbidden West su PS4 base.