Horizon Forbidden West, Aloy rischiava di non decollare: volo quasi tagliato per PS4

Sappiamo che la serie di Horizon è solamente all'inizio, con il team di Guerrilla Games che ha già molteplici progetti in mente, oltre ai già confermati Horizon 3 e Horizon multiplayer.

In attesa di saperne di più sulle prossime destinazioni di Aloy, la software house olandese racconta alcuni interessanti retroscena legati a Horizon: Forbidden West. Nel corso di un'intervista, Jan-Bart van Beek - responsabile di Guerrilla Games e art director - ha in particolare approfondito le difficoltà legate al perfezionamento del gioco su PlayStation 4.

In virtù della necessità di supportare l'hardware old-gen di Sony - ha svelato l'autore -, il team si è trovato costretto a lavorare a lungo sull'implementazione del volo in-game. "Fino a davvero l'ultimo secondo non eravamo certi di poterlo far funzionare su PS4. - ha svelato van Beek - Ci siamo chiesti se avremmo dovuto rimuovere del tutto la feature dal gioco. Questo avrebbe causato un disastro. Ma alla fine ci siamo riusciti: abbiamo sacrificato un po' di codici alle divinità!". Chi ha giocato a Horizon: Forbidden West può in effetti facilmente immaginare come un'esclusione tardiva del volo avrebbe implicato una modifica di moltissimi contenuti dell'avventura.



Viste le difficoltà descritte, non sorprende che successivamente Guerrilla Games abbia deciso di proporre Horizon: Forbidden West - Burning Shores soltanto su PS5.