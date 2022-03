Horizon Forbidden West: Aloy in una nuova sfida in questo cosplay di Halcybella

Nelle ultime settimane non si fa altro che parlare di Elden Ring, la nuova IP di From Software che sta macinando successi. Prima che sul mercato venisse lanciato il soulslike open world c'era però un altro titolo che stava davvero dominando le classifiche: il sequel Horizon Forbidden West.

Conosciuta Aloy qualche anno fa con Horizon Zero Dawn, il team di Guerrilla Games ha deciso di proporre un sequel delle terre selvagge di questo mondo post apocalittico, abitato prevalentemente da macchine gigantesche con l'aspetto di dinosauri. Sono bastate poche settimane per vedere Horizon Forbidden West diventare da record, con uno dei migliori lanci mai capitati su PlayStation. Il gioco è vasto, anzi vastissimo, e per questo Aloy sta girando in lungo e in largo nel mondo di ogni giocatore. Sono stati in pochissimi finora a concludere il seguito di Horizon Zero Dawn, testimoniando l'ampiezza del lavoro di Guerrilla Games.

Ma Aloy non si lancia in nuove avventure soltanto con pad alla mano. Considerata la febbre da Horizon Forbidden West, tante cosplayer hanno deciso di lanciarsi nelle terre selvagge dell'ovest proibito con arco alla mano e tutto l'equipaggimento necessario. A farsi notare ultimamente è stato questo cosplay di Aloy da Horizon realizzato da Halcybella, in tre foto dove si prepara per i pericoli acquatici.