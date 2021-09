Horizon Forbidden West: ora su Amazon è preordinabile anche la Special Edition

Dopo il via ai preordini della Standard Edition avvenuto la settimana scorsa, finalmente su Amazon sono attivi i preordini di Horizon: Forbidden West anche nella sua Special Edition con contenuti aggiuntivi.

Il nuovo capitolo del franchise sviluppato da Guerrilla Games è in arrivo il 18 febbraio 2022 in esclusiva per le console PlayStation 4 e PlayStation 5. La Special Edition è da ora preordinabile su Amazon a 80,99 euro per PlayStation 4 e 90,99 euro per Playstation 5, con il seguente contenuto aggiuntivo: una custodia SteelBook per la copia fisica del gioco, la colonna sonora digitale (da riscattare tramite voucher) ed un mini artbook.

L'edizione Speciale è preordinabile a questi link:

L'edizione Standard del gioco è preordinabile a 70,99 euro in versione PlayStation 4 o 80,99 euro in versione PlayStation 5, con spedizione gratuita e consegna garantita al day-one a questi link:

Per entrambe le versioni (Standard e Special) Sony ha annunciato che sarà possibile ottenere gratuitamente l'update dalla versione PlayStation 4 a quella PlayStation 5, per godere di tutti i miglioramenti grafici e di framerate attivi per la nuova console di Sony.

Come sempre i giochi in preordine su Amazon godono della promozione "prenotazione al prezzo minimo garantito" che avvantaggia chi prenota prima il gioco, se il prezzo di questo dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione, Amazon addebiterà in automatico il prezzo più basso che il titolo abbia mai raggiunto un questo periodo.