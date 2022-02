Horizon Forbidden West dove è ambientato il gioco di Guerrilla?

Horizon Forbidden West ci mette ancora una volta nei panni della guerriera Aloy, protagonista di una nuova avventura ancora più grande e variegata rispetto a quella vissuta nel primo capitolo, Horizon Zero Dawn. E stavolta la nostra eroina si recherà in un nuovo completamente nuovo, pericoloso ed inesplorato.

A tal proposito, dove è ambientato Horizon Forbidden West per PS5 e PS4? Le vicende del secondo episodio della serie firmata Guerrilla Games si svolgono nelle terre dell'Ovest Proibito, scenari in larga parte sconosciuti ed altamente pericolosi. Il nuovo mondo di gioco immaginato dallo studio olandese è una versione post-apocalittica degli Stati Uniti occidentali: visiteremo realtà quali la California e il Nevada, oltre a una parte dello Utah, tutti ormai in completo abbandono e dominati da una gran varietà di Macchine, alcune delle quali completamente nuove ed ancora più temibili rispetto a quelle affrontate nel predecessore uscito nel 2017.

La mappa di gioco si rivela essere assai più ampia rispetto a quanto visto in Zero Dawn, e richiederà moltissimo tempo e dedizione per essere esplorata a fondo in ogni suo dettaglio. Volete sapere dunque se Aloy può cavalcare Macchine in Horizon Forbidden West, così magari da coprire maggior terreno impiegando molto meno tempo che a piedi? E se siete tra coloro che lo giocheranno su old-gen, vi potrebbe interessare sapere se si possono trasferire i salvataggi di Horizon Forbidden West da PS4 a PS5.