Horizon Forbidden West: le ambientazioni messe a confronto con le controparti reali

Durante il suo ultimo State of Play, Sony ci ha finalmente concesso un assaggio del gameplay dell'ambizioso Horizon Forbidden West, l'atteso sequel in via di sviluppo presso gli studi di Guerrilla Games e in arrivo in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Raccogliendo il materiale più recente ma anche quello risalente all'originale reveal trailer avvenuto la scorsa estate, un utente ha pubblicato su reddit un'interessante comparazione tra le ambientazioni della San Francisco post-apocalittica di Horizon Forbidden West con le controparti del mondo reale. Vengono dunque prese in esame location come il Golden Gate Bridge, il Ferry Building, il Palace of Fine Arts (queste ultime due completamente sommerse nel mondo di Horizon), la Transamerica Pyramid, e la City Hall. Particolarmente interessante è poi il confronto tra la Lombard Street reale e quella dell'open world di Guerrilla: per quanto sia già evocativa nella sua versione reale, l'iconica strada sinusoidale si tinge di connotati estetici più tropicali e selvaggi nella riproposizione digitale della software house olandese, grazia alla vegetazione rigogliosa e ai fiumiciattoli che scorrono dall'alto verso il basso andando a rimpiazzare i sentieri asfaltati presenti nella realtà. Cosa ne pensate di questo confronto? Siete soddisfatti della resa estetica e artistica del nuovo gioco di Guerrilla?

A proposito delle ambientazioni che potremo visitare all'interno di questo seguito, è stata diffusa online una prima stima di quella che potrebbe essere l'estensione della mappa di Horizon Forbidden West. L'attesa per l'arrivo del gioco è testimoniata dalle 5 milioni di visualizzazioni raggiunte in meno di 24 ore dal video dell'ultimo State of Play, un record assoluto per Sony. L'action-GDR open world non ha tuttavia ancora ricevuto una data di lancio.