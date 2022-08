Horizon Forbidden West: un arcobaleno di novità con la Patch 1.18

Dopo aver svelato i segreti della Las Vegas del futuro di Horizon Forbidden West, il team di Guerrilla Games aggiorna il kolossal sci-fi alla versione 1.18 con una patch ricca di novità, migliorie e ottimizzazioni su PS4 e PlayStation 5.

Scorrendo le note ufficiali della Patch 1.18, è davvero impossibile non lasciarsi catturare dall'immagine che ritrae Aloy con la splendida pittura facciale "Mark of Pride" che omaggia il movimento LBGT+ con l'ormai iconica bandiera arcobaleno.

L'aggiornamento di Horizon Forbidden West, ovviamente, apporta numerosi bilanciamenti al gameplay e corregge i bug segnalati in queste settimane dai giocatori, fra tutti quello che non consentiva il corretto avanzamento nelle attività previste per completare alcune missioni principali e secondarie.

Da segnalare anche il miglioramento grafico promesso da Guerrilla nella gestione del Level of Detail dei modelli poligonali una volta conclusa la sequenza introduttiva e del TAA (Temporal Anti-Aliasing) in modalità Risoluzione, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sognando Horizon 3, il sequel di Forbidden West su PS5, con tutte le ipotesi sul setting narrativo, sulle ambientazioni e sui temi che potrebbero caratterizzare il nuovo capitolo dell'avventura di Aloy.