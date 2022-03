Horizon Forbidden West: arriva la patch 1.06, quali sono le novità e cosa cambia

Guerrilla Games ha pubblicato la patch 1.06 per Horizon Forbidden West, il rollout è appena iniziato e verrà completato nelle prossime ore, questo update porta in dote tantissime novità legate alla risoluzione di bug e problemi tecnici, mentre non ci sono nuovi contenuti.

La correzione di errori riguarda bug grafici ed estetici, problemi tecnici che potevano causare crash improvvisi, risoluzione di alcuni bug legati alle quest, all'interfaccia, ai dialoghi e alla telecamera, con l'obiettivo di aumentare la stabilità del gioco e ridurre al minimo le problematiche segnalate dai giocatori in queste prime settimane di vita del prodotto.

Secondo un recente leak, Horizon Forbidden West potrebbe avere DLC e uno store interno, al momento non ci sono conferme ma è probabile che l'avventura di Aloy non sia conclusa e che in futuro ci sia spazio per una espansione, oltre ad eventuali contenuti aggiuntivi di natura estetica, al momento però tutto tace da parte di Guerrilla Games.

Horizon Forbidden West è stato accolto positivamente da pubblico e critica, con recensioni entusiaste e pareri estremamente positivi. Non ci sono ancora dati legati alle vendite ma queste sembrano essere piuttosto solide, specialmente in Europa e Nord America, probabilmente ne sapremo di più con l'arrivo dei risultati finanziari Sony del primo trimestre dell'anno.