Horizon Forbidden West è arrivato in redazione, data e orario embargo per la recensione

Oggi è un bel giorno per il nostro Giuseppe Arace, che si è svegliato con una bella sorpresa: Horizon Forbidden West è arrivato in redazione e il buon Giuseppe è pronto per avventurarsi nelle terre dell'Ovest Proibito di Guerrilla Games.

Non possiamo ovviamente dirvi nulla sul gioco fino alla scadere dell'embargo per la recensione, che arriverà lunedì 14 febbraio (proprio il giorno di San Valentino) alle 09:01 del mattino ora italiana, ricordatevi questa data e segnatela sul calendario, impostate la sveglia per non mancare l'appuntamento con Aloy nel giorno più romantico dell'anno.

Il sequel di Horizon Zero Dawn è atteso per il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra intervista a Guerrilla per Horizon Forbidden West, il team ci ha svelato interessanti dettagli sulla storia, le tribù ed i personaggi che popolano le nuove terre inesplorate dell'Ovest.

Guerrilla Games ha inoltre annunciato che Horizon Forbidden West è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato (al netto ovviamente di day one patch e futuri aggiornamenti) ed il gioco è pronto per andare in stampa, in attesa di essere consegnato ai rivenditori e poi venduto ai clienti nel giorno del lancio. Una bella notizia che scongiura ogni tipo di possibile ritardo sull'uscita.