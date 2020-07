Horizon Forbidden West: in arrivo il merchandising ufficiale di Insert Coin

Dopo averci fatto volare con l'immaginazione con l'approfondimento sulle Macchine Sunwings di Horizon Forbidden West, Guerrilla Games preannuncia sui social il lancio della linea di merchandising ufficiale in collaborazione con Insert Coin.

L'iniziativa in questione, presumibilmente, assumerà i medesimi contorni della linea d'abbigliamento di Cuphead e Insert Coin per offrire agli appassionati della serie sci-fi di Sony l'opportunità di arricchire il proprio guardaroba con felpe, t-shirt, magliette e gadget dedicati ad Aloy e all'universo post-apocalittico di Horizon.

In base alle informazioni condivise su Twitter da Insert Coin, l'ufficializzazione della nuova partnership con Guerrilla a tema Horizon Forbidden West avverrà nella giornata di venerdì 10 luglio. Già che ci siamo, approfittiamo dell'occasione per riavvolgere idealmente il nastro degli ultimi annunci sull'esclusiva PS5 in arrivo nel 2021 per mostrarvi questo video sull'evoluzione grafica del Decima Engine secondo Digital Foundry.

A margine dell'evento sui giochi nextgen di Sony dell'11 giugno scorso, il buon Gabriele Carollo ha riassunto tutte le emozioni e le sorprese che hanno accompagnato l'annuncio del nuovo progetto di Guerrilla Games per realizzare questo speciale su Horizon Forbidden West per PS5.