Horizon Forbidden West: in arrivo una splendida statua, costa quanto due PS5

Nel corso delle ultime ore è stato svelato l'arrivo di una nuova statua a tema Horizon Forbidden West, la cui realizzazione è stata affidata alla celebre azienda Dark Horse, nota anche per i collezionabili di The Last of Us, The Witcher 3 e Cyberpunk 2077.

La statua in questione raffigura Aloy in sella al Clawstrider, una delle creature robotiche che può cavalcare nell'ultimo capitolo della serie Guerrilla Games. Per chi se lo stesse chiedendo, stiamo parlando di un oggetto da collezione dalle dimensioni particolarmente generose, visto che è alto quasi 370 centimetri e ne è largo circa 560. Le dimensioni tengono conto anche della splendida base circolare sul quale poggia il diorama, ricco di dettagli. Il peso è invece di ben 22,7 Kg. La creatura monta anche un LED di colore blu, alimentato tramite un cavo USB non incluso nella confezione.

Se l'idea di porre questo bellissimo oggetto da collezione sulle vostre mensole vi attira, sappiate che non si tratta di un prodotto adatto a tutte le tasche. Il costo della statua Dark Horse è di ben 999,99 dollari, sebbene vi sia al momento uno sconto di 100 dollari per chi la preordina. Si tratta di una cifra di tutto rispetto, con la quale si potrebbero persino acquistare due PlayStation 5.

