Horizon Forbidden West: un artista realizza una splendida PS5 a tema

Sebbene Sony abbia messo in commercio le nuove cover colorate di PlayStation 5, non esiste ancora una versione speciale della console di ultima generazione. Per correre ai ripari, un celebre artista ha deciso di realizzare una speciale PS5 dedicata a Horizon Forbidden West, l'esclusiva targata Guerrilla Games in arrivo tra pochissimi giorni.

L'autore del modello 3D della console Sony ispirata a Horizon Forbidden West è Pope, artista noto al pubblico soprattutto per i suoi lavori legati alle console della famiglia Xbox. Chi conosce il personaggio su Twitter, infatti, avrà sicuramente visto in passato gli screenshot delle splendide Xbox One e Series X|S con relativi controller ispirati a serie TV, fumetti e videogiochi. L'ultima creazione di Pope è una PlayStation 5 la cui scocca ricorda molto da vicino la corazza delle macchine di Horizon ed è abbinata ad un DualSense che riprende le stesse colorazioni e le stesse texture della console presente anche il logo del gioco in corrispondenza del touchpad.

Ovviamente si tratta di un prodotto che al momento esiste solo in digitale, ma non è da escludere che qualcuno decida di ispirarsi all'opera di Pope e di modificare manualmente la propria console per renderla simile a quella che potete vedere nelle immagini in calce alla notizia.

Prima di lasciarvi agli scatti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un video della versione PS4 di Horizon Forbidden West.