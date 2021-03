Horizon Forbidden West, aspettando la data di uscita: Guerrilla cresce e cambia sede

E mentre Aloy si appresta a traslocare da PlayStation 4 a PlayStation 5 con l'uscita cross-gen di Horizon: Forbidden West, anche il team di sviluppo è pronto per un nuovo passo.

Guerrilla Games ha infatti annunciato di essere in procinto di cambiare sede, con nuovi uffici pronti ad accogliere i professionisti della software house. Negli ultimi anni, il team ha accolta tra le proprie fila nuovi talenti, con una crescita che ha condotto agli attuali oltre 350 dipendenti. Il team di casa Sony non ha tuttavia mutato radicalmente casa, conservando le proprie radici nella città di Amsterdam.



La nuova struttura che accoglie Guerrilla Games è situata nel centro cittadino, in prossimità di Dam Square, in un edificio storico ristrutturato per l'occasione e attrezzato con tutte le più moderne tecnologie. Sviluppata su più piani, la nuova sede offre tutto il necessario per ogni fase dello sviluppo videoludico, dalle sessioni audio sino al motion capture. Non manca anche uno spazio dedicato allo svago, con una caffetteria all'ultimo piano che vanta una vista spettacolare! Direttamente in calce a questa news, potete visionare alcune immagini degli studi da cui giungerà l'annuncio della data di uscita di Horizon: Forbidden West.

Al momento, non resta dunque che attendere nuove informazioni sulla finestra di lancio della nuova avventura di Aloy: per tutti i dettagli confermati sino ad ora, vi rimandiamo all'anteprima di Horizon: Forbidden West disponibile sulle pagine di Everyeye.