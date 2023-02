Horizon Forbidden West: nuovi avatar PSN gratuiti in occasione dell'anniversario del gioco

C'è molta attesa attorno al brand di Horizon: complice l'uscita di Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2 ormai alle porte ed il venturo DLC di Horizon Forbidden West, l'interesse per la serie di Guerrilla Games è elevato. Intanto, però, in quel di Sony (e la già citata Guerrilla) ci si appresta a festeggiare un altro grande evento.

Sono passati dodici mesi dall'uscita di Horizon Forbidden West sulle piattaforme di vecchia ed ultima generazione videoludica e, con un post celebrativo sul noto portale PlayStation Blog, il Game Director Mathijs de Jonge ha voluto ringraziare l'utenza di tutto il mondo per lo splendido traguardo raggiunto dalla nuova avventura di Aloy.

"Difficile spiegare cosa si prova il giorno d'uscita di un gioco, ma prima o poi ogni sviluppatore conosce quella sensazione di entusiasmo, ansia e aspettativa quando iniziano ad arrivare le prime reazioni del pubblico. Nel nostro caso, abbiamo passato la giornata ad aggiornare i social, a controllare i dati di vendita e a leggere i feedback iniziali, chiamando a raccolta l'intero team per condividere gli incredibili risultati frutto di quattro anni di lavoro, finalmente sotto gli occhi di tutti".

Un successo, quello del nuovo titolo targato Guerrilla Games, cavalcato non soltanto dai grandi risultati di vendita del gioco: nei prossimi giorni, infatti, Horizon Forbidden West si unirà al catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium. "È stato fantastico osservare l'impatto che Aloy e la sua storia hanno avuto su tutti voi e vogliamo ringraziare la community per la passione e l'affetto che continua a riservare alla nostra serie".

Un supporto che, come annunciato dallo stesso Game Director, sarà presto ricompensato da una serie di avatar PSN dedicati ad Horizon Forbidden West, i quali saranno disponibili per il download presso il PlayStation Store. Si tratta di un modo per festeggiare il grande successo del prodotto, la cui storia verrà presto espansa dall'arrivo del nuovo capitolo per VR, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso della nostra recensione di Horizon Call of the Mountain.