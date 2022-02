Horizon Forbidden West avrà DLC per la storia come The Frozen Wilds?

Horizon Forbidden West è disponibile su PS5 e PS4, in molti avranno ormai terminato l'avventura di Aloy e c'è chi si chiede se Guerrilla Games sti pensando a DLC o espansioni per la storia, come accaduto con il contenuto aggiuntivo The Frozen Wilds di Horizon Zero Dawn, pubblicato dopo il lancio del gioco.

Horizon Forbidden West avrà DLC o espansioni? Al momento non abbiamo una risposta a questa domanda dal momento che lo studio non si è pronunciato riguardo il supporto post lancio. Nel momento in cui scriviamo non esiste un Season Pass del gioco e non ci sono informazioni riguardo eventuali espansioni single player per la storia.

Horizon Zero Dawn, come detto, ha avuto un solo DLC intitolato The Frozen Wilds, frutto di una strategia all'epoca molto usuale per le produzioni PlayStation Studios, mentre oggi le cose potrebbero essere cambiate. Sony non è solita spingere su un grande supporto post lancio per i suoi titoli (ad eccezione ovviamente di patch, aggiornamenti tecnici e modalità extra) ma chissà che non ci sia davvero spazio per un contenuto aggiuntivo che possa esplorare altri archi narrativi dell'avventura.

Per saperne di più sul gioco di Guerrilla vi rimandiamo alla nostra recensione completa di Horizon Forbidden West per PlayStation 5.