Horizon Forbidden West in azione su PS5: tutti i dettagli sul gameplay raccontati in video!

Con l'ultimo appuntamento targato PlayStation State of Play, Sony e Guerrilla Games hanno alzato il sipario sulla nuova avventura che vedrà protagonista Aloy.

Con quasi 15 minuti di gameplay per Horizon: Forbidden West, l'appuntamento si è già tramutato nello State of Play dedicato a un gioco First Party più visto nella storia del format. L'open world ha così superato persino le dirette dedicate a The Last of Us: parte II, a Ghost of Tsushima e al più recente Ratchet & Clank: Rift Apart. Atteso sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5 nel corso del 2021, il titolo di Guerrilla resta al momento privo di una data di lancio precisa.

Nonostante ciò, non sono pochi i dettagli rivelati dal team di sviluppo in occasione della recente diretta. Il gameplay, registrato esclusivamente su PlayStation 5, ha infatti presentato al pubblico una interessante selezione di nuove creature biomeccaniche, unite a meccaniche inedite, tra i quali possiamo citare la possibilità di avventurarsi alla scoperta del mondo subacqueo o di fluttuare attraverso l'ambientazione grazie ad un rampino e ad una sorta di futuristico deltaplano.



Per sviscerare tutti i dettagli sulla presentazione, il nostro Giuseppe Arace si è cimentato in una ricca analisi dello State of Play, trasposta in una altrettanto approfondita video anteprima di Horizon: Forbidden West. Come sempre, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!