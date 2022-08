Horizon Forbidden West battuto da Saints Row nelle classifiche inglesi di fine agosto

Come ormai ben saprete, le classifiche di vendita inglesi stanno vedendo da qualche mese a questa parte alla prima posizione Horizon Forbidden West, l'esclusiva PlayStation ad opera di Guerrilla Games. Dopo un bel po' di tempo, il titolo con protagonista Aloy è stato scavalcato da una new entry della classifica, ovvero Saints Row.

Ecco di seguito la classifica dei dieci giochi più venduti nel Regno Unito nella settimana compresa tra il 21 e il 27 agosto 2022:

Saints Row Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Pokémon Leggende Arceus Minecraft (versione Nintendo Switch) Gran Turismo 7 Grand Theft Auto 5 LEGO Star Wars:La Saga degli Skywalker

Visto l'andamento del mercato, non è da escludere che questa flessione rappresenti solo ed esclusivamente una parentesi e che tra qualche giorno, quando l'interesse nei confronti del titolo Volition sarà calato in seguito alla settimana di lancio, Horizon riprenderà terreno conquistando per l'ennesima volta il primo posto in classifica.

In attesa di scoprire come andranno le cose nel corso della settimana attualmente in corso, vi ricordiamo che Guerrilla ha svelato ogni segreto della Las Vegas del futuro che abbiamo visto in Horizon Forbidden West.