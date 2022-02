Horizon Forbidden West: bisogna avere giocato a Zero Dawn per capire la storia?

Manca poco all’arrivo di Horizon Forbidden West, il seguito dell'avventura firmata Guerrilla e uscita anche su PC nell’estate del 2020. Il gioco vi farà nuovamente vestire i panni di Aloy, impegnata nello sventare una tremenda minaccia. Ma al fine di godersi la trama di questo atteso sequel, è fondamentale aver vissuto il capitolo precedente?

Nonostante sia ambientato a pochi mesi di distanza (sei, per l’esattezza) dagli eventi visti nel capitolo precedente, Forbidden West può essere apprezzato da chiunque, specie tenendo conto del pratico riassunto che il gioco offre sin dalle sue prime battute. Detto questo – trattandosi pur sempre di un seguito diretto – è innegabile che il titolo contenga vari accenni a tutto ciò che è accaduto in passato, spesso distribuiti all’interno dei dialoghi. In conclusione, il ricordo di Zero Dawn non è certo indispensabile per godersi a pieno questa nuova epopea, ma potrebbe aiutare nel comprendere ed apprezzare il contesto in cui si svolge e la coerenza con cui è scritta.

Nel caso voleste approfondire gli aspetti che compongono l’esperienza complessiva del gioco in questione, ecco la nostra recensione di Horizon Forbidden West. E se non avete giocato con il primo episodio della serie, ecco il riassunto della storia di Horizon Zero Dawn e The Frozen Wilds.