Da Horizon Forbidden West a Burning Shore: il video confronto mostra l'evoluzione grafica

Incurante delle polemiche scatenate dal Review Bombing di Horizon Forbidden West Burning Shores, lo youtuber ElAnalistaDeBits si è concentrato sul lavoro svolto da Guerrilla Games per evolvere e migliorare il già ottimo comparto grafico dell'avventura sci-fi con protagonista Aloy.

Dalle nuvole next gen di Burning Shores alla densità della vegetazione, passando per la ricchezza dei modelli poligonali e la complessità dei biomi che imperlano la giungla post-apocalittica di Los Angeles, la nuova espansione di Horizon Forbidden West mostra di che pasta è fatto il Decima Engine di Guerrilla e, ovviamente, il grande talento dei designer olandesi.

Nel realizzare questo video, il creatore di contenuti ha dovuto mostrare a schermo le Macchine più avanzate e alcune delle scene più importanti dell'espansione, di conseguenza vi informiamo del pericolo spoiler. Senza entrare nel merito del gameplay mostrato, vale comunque la pena sottolineare i passaggi in cui ElAnalistaDeBits esalta l'impegno profuso da Guerrilla nella realizzazione delle aree vulcaniche della mappa e delle location che sfruttano la verticalità delle nuove tecniche di Aloy.

Il creatore di contenuti spiega però come la cura riposta dalla sussidiaria dei PlayStation Studios in ambiti come il rendering delle nuvole o delle zone dominate dalla lava, a suo dire, non sia stata raggiunta nella gestione di altri aspetti come il sistema meteo o la qualità delle texture che mappano le superfici di alcuni terreni e oggetti.

Prima di lasciarvi ai commenti, e al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Horizon Forbidden West Burning Shores.