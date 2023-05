Horizon Forbidden West Burning Shores si aggiorna: ora si può completare al 100%

Continua il supporto post lancio offerto da Guerrilla Games al DLC di Horizon: Forbidden West. Con la nuova patch, in particolare, la software house corregge un problema con la localizzazione italiana di Burning Shores, ma non solo.

Grazie all'aggiornamento 1.24, infatti, il team rende finalmente possibile ottenere il completamento al 100%. Prima irraggiungibile a causa di un bug, il risultato è ora alla portata di tutti gli appassionati desiderosi di esplorare ogni anfratto di Horizon: Forbidden West - Burning Shores.

Nello specifico, il team di Guerrilla conferma di aver provveduto ad aggiungere un cristallo Brimshine all'interno della mappa di gioco. L'area interessata dall'aggiunta, nello specifico, corrisponde alla zona in prossimità del Calderone THETA. Recandosi nell'area, Aloy può finalmente ottenere un numero sufficiente di risorse per poter procedere con l'acquisto e l'upgrade dell'intero set di equipaggiamenti disponibili all'interno di Horizon: Forbidden West - Burning Shores. Grazie a questo accorgimento, è dunque ora possibile completare al 100% il DLC disponibile in esclusiva su PlayStation 5.



Nel frattempo, Guerrilla Games ha già confermato che Aloy tornerà in Horizon 3, capitolo che concluderà la trilogia dedicata all'eroina di casa PlayStation Studios. L'IP, inoltre, troverà espressione anche tramite produzioni di stampo multiplayer: su questo fronte, tuttavia, non sono ancora disponibili molti dettagli.