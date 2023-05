Horizon Forbidden West Burning Shores si aggiorna ancora: le novità della patch 1.23

A pochi giorni di distanza dalla patch 1.22 di Horizon Forbidden West Burning Shores, l'espansione per PlayStation 5 dell'apprezzata opera Guerrilla Games riceve un ulteriore aggiornamento volto a perfezionare sempre di più prestazioni e resa generazione del prodotto, rendendolo così sempre più efficiente.

L'ultimo aggiornamento nello specifico appare piuttosto corposo e va ad agire su diversi contenuti del titolo: oltre a sistemare ulteriormente bug minori ed eventuali crash, l'update ottimizza la resa degli asset di gioco così come dell'interfaccia (ora tutte le strade segnate nella mappa vengono visualizzate in maniera corretta). Migliorate anche le routine comportamentali delle Macchine con l'eliminazione di glitch minori che impedivano ad alcune creature di attaccare o rialzarsi dopo essere state danneggiate.

Ma la patch 1.23 agisce in particolare sui bug che affliggono le missioni principali ed alcune secondarie di Burning Shores, in particolare i problemi tecnici che in alcuni casi potevano anche impedire la progressione nella storia: tutti gli incarichi della Main Quest non presentano più simili inconvenienti, ed è dunque possibile proseguire senza correre il rischio di incappare in bug invalidanti. Discorso analogo anche per alcune attività secondarie e per l'esplorazione del mondo di gioco.

La maggior parte delle correzioni effettuate da Guerrilla riguardano in ogni caso problematiche minori, ma con il nuovo aggiornamento l'esperienza offerta dal team olandese diventa ora molto più stabile, limitando ulteriormente il rischio di incontrare glitch fastidiosi. Non è da escludere in ogni caso l'arrivo di ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane che possano perfezionare ulteriormente l'offerta complessiva di Burning Shores.

Per ulteriori approfondimenti, la nostra recensione di Horizon Forbidden West Burning Shores vi spiega perché si tratta di un DLC di pregevole caratura.