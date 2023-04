Horizon Forbidden West Burning Shores si aggiorna: meno crash con la patch 1.22

L'evoluzione grafica di Horizon: Forbidden West ha raggiunto un nuovo traguardo con la pubblicazione dell'espansione Burning Shores, che prosegue le vicende narrate nel gioco originale.

A pochi giorni dal lancio del DLC, il team di Guerrilla Games è già pronto a intensificare il programma di supporto post lancio dedicato al contenuto. In particolare, la software house ha reso disponibile la patch 1.22 di Burning Shores, ora accessibile per il download e l'installazione su PlayStation 5. Nel presentare l'aggiornamento, gli sviluppatori Sony hanno confermato che l'update dovrebbe ridurre l'incidenza di crash nel corso delle partite a Horizon: Forbidden West. In aggiunta, un fix introdotto dall'aggiornamento 1.22 riavvia lo scorrere delle ore per le partite nelle quali il tempo si era improvvisamente arrestato.



Alla patch faranno seguito ulteriori aggiornamenti, con Guerrilla Games che al momento rende noto di star cercando una soluzione ad alcuni problemi di avanzamento nelle quest secondarie di Horizon: Forbidden West - Burning Shores. Al momento, non è stata però indicata una data precisa per la pubblicazione delle prossime patch destinate al DLC.



Nel frattempo, è però giunta a sorpresa la conferma ufficiale che Guerrilla Games svilupperà Horizon 3, terzo capitolo dell'epopea di Aloy, al momento ancora privo di un titoli definitivo.