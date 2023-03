Horizon Forbidden West Burning Shores: come accedere all'espansione del gioco PS5

Dopo aver aperto a sorpresa le prenotazioni di Horizon Forbidden West Burning Shores, svelando anche quelli che saranno i bonus per i giocatori che effettueranno il preorder, Sony ha anche confermato quali saranno le modalità d'accesso all'espansione dell'esclusiva PlayStation 5.

Ecco di seguito quanto dichiarato da Sony PlayStation sul suo blog ufficiale e nella pagina di Horizon Forbidden West Burning Shores sul PlayStation Store:

"La storia di Aloy riprende nel punto esatto in cui termina Horizon Forbidden West, quindi per giocare a Burning Shores dovrete completare la missione principale di Horizon Forbidden West (compresa la missione finale Singolarità). Dopo gli eventi di Singolarità, Aloy riceverà una chiamata dal suo Focus all’inizio del DLC."

Sembrerebbe quindi che la prima espansione di Horizon Forbidden West non implementi alcuna funzionalità extra che permetta al giocatore di cimentarsi immediatamente nei nuovi contenuti, in maniera simile a quanto fatto da CD Preojekt RED con Blood & Wine e Hearts of Stone in The Witcher 3. In parole povere, se acquisterete Burning Shores senza aver portato a termine l'intera campagna di Horizon Forbidden West non potrete dare il via all'espansione.

Se quindi siete intenzionati a vivere la nuova avventura di Aloy ambientata all'interno della pericolosa regione a sud delle terre dei Tenakth, fareste meglio ad avanzare nella trama principale fino a giungere ai titoli di coda, così da essere pronti al debutto dell'espansione, che vi ricordiamo arriverà in esclusiva su PlayStation 5 il prossimo 19 aprile 2023.

Vi ricordiamo inoltre che il prezzo della nuova espansione di Horizon Forbidden West è di soli 19,99 euro e il preorder vi garantirà l'accesso a due extra, ovvero all'Abito tintura Ondanera e all'Arco di precisione Ondanera.