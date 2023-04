Horizon Forbidden West Burning Shores: come riscattare i bonus del preorder su PS5

Se avete appena acquistato Burning Shores, l'espansione di Horizon Forbidden West disponibile esclusivamente su PlayStation 5, sappiate che avete accesso anche ad alcuni contenuti aggiuntivi distribuiti come bonus per il pre-order. Scopriamo insieme come fare per mettere le mani su questi elementi di gioco extra.

Guerrilla Games ha deciso di dare ai giocatori che hanno deciso di supportarli con l'acquisto del DLC ben tre oggetti, i quali permettono di personalizzare Aloy tanto nell'abbigliamento quanto nell'equipaggiamento. Il primo oggetto è infatti la tintura Ondanera per gli abiti, la quale diventa disponibile al primo avvio del gioco dopo l'acquisto di Burning Shores, senza alcun tipo di limitazione. Sarà infatti possibile recarsi presso un qualsiasi commerciante in grado di modificare il colore dell'abito della protagonista per trovare Ondanera fra le opzioni disponibili.

Se invece volete aggiungere l'arco di precisione Ondanera e l'armatura facente parte del medesimo set alla vostra collezione di armi e corazze, dovrete attenere un po'. Questi bonus per il pre-order di Horizon Forbidden West Burning Shores non si possono trovare presso i normali commercianti ed è fondamentale che i giocatori raggiungano la nuova mappa di gioco. Se non sapete come fare, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida su come accedere all'espansione Burning Shores di Horizon Forbidden West. Una volta raggiunta Los Angeles, sarà sufficiente completare le missioni introduttive e giungere a Fleet's End, il centro abitato il cui mercante sarà pronto a fornirvi gli oggetti al prezzo simbolico di una scheggia metallica.

Sebbene non si tratti di oggetti particolarmente efficaci, questi potrebbero tornare utili a tutti quei giocatori che non hanno esplorato a sufficienza l'endgame di Horizon Forbidden West e vogliono ottenere subito un'armatura leggendaria con la quale affrontare le nuove missioni della storia.

