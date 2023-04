Horizon Forbidden West Burning Shores: quanto dura l'espansione per PS5?

A partire da oggi è possibile acquistare in esclusiva su PlayStation 5 la nuova espansione di Horizon Forbidden West intitolata Burning Shores. Ma quante ore servono per portare a termine l'avventura di Aloy in quel di Los Angeles?

In base alla nostra esperienza con il contenuto aggiuntivo del titolo Guerrilla Games, sono necessarie circa 6/7 ore per giungere ai titoli di coda completando le sole missioni della quest principale. Il discorso cambia per chi vuole eseguire una run da completista e procedere con lo svolgimento di tutte le attività secondarie e la raccolta dei collezionabili: in questo caso, l'intero processo vi impegnerà sicuramente per più di 10 ore.

Per chi non lo sapesse, Horizon Forbidden West Burning Shores è ambientato dopo il finale dell'avventura principale e vede la protagonista partire verso un nuovo luogo, la Los Angeles del futuro. Qui incontrerà nuovi volti come Seyka e minacce meccaniche ancor più pericolose di quelle affrontate in passato.

Nel caso in cui aveste appena acquistato l'espansione, il cui costo è di 19,99 euro sul PlayStation Store, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come accedere all'espansione Burning Shores di Horizon Forbidden West su PS5.