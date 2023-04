Horizon Forbidden West Burning Shores: guida alle migliori abilità di Aloy

Fra le numerose novità introdotte con Horizon Forbidden West Burning Shores, l'espansione dell'esclusiva PlayStation, troviamo anche un nuovo set di abilità con cui potenziare Aloy. Scopriamo insieme quali sono le più utili nel corso dell'avventura.

Istinto Guerriero (Guerriera)

Questa abilità attiva rientra sicuramente fra quelle da sbloccare assolutamente durante l'avventura di Horizon Forbidden West Burning Shores. Spendendo due punti abilità, si può fare in modo che gli avversari feriti siano meglio evidenziati a schermo e che l'effetto di stordimento derivante da un colpo potente (R2) o una combo Guerriera Nora (R1, R1, R1, R2) venga prolungato.

Lancia Elementale (Guerriera)

Con altri due punti abilità potete sbloccare la Lancia Elementale, un'abilità attiva che potenzia la lancia attaccandole capsule elementali dal kit da caccia, così che i successivi attacchi possano infliggere danni elementali. Il potenziale offensivo e la durata di questa abilità possono essere incrementati di ben due livelli tramite l'utilizzo di specifici abiti, quindi vi suggeriamo di utilizzare questa skill solo se potete sfruttarla al meglio.

Fumo Rigenerante (Intrappolatrice)

Proprio come Istinto Guerriero, il Fumo Rigenerante è un'altra skill imprescindibile per i giocatori di Horizon Forbidden West Burning Shores, poiché spendendo due punti abilità è possibile utilizzare bombe fumogene rigeneranti la cui area d'effetto ripristina gradualmente la salute di Aloy.

Esperta di Lancia-Corde (Intrappolatrice)

Pur essendo un'abilità attiva la cui utilità è legata a situazioni specifiche, l'Esperta di Lancia-Corde potrebbe servirvi per tenere ferme alcune macchine. La peculiarità di questa skill consiste nel lanciare immediatamente una seconda corda dopo che una macchina si è liberata dallo stato Immobilità: in questo modo potrete bloccarla ancora per un po' e colpirla nei punti vulnerabili.

Mira in planata (Cacciatrice)

Non particolarmente utile è l'abilità attiva che prende il nome di Mira in planata. Tale skill fa sì che Aloy possa prendere la mira durante le sue discese con il deltaplano: l'attivazione di questa mossa rallenta anche il tempo, così che si possa mirare con precisione ai punti deboli del bersaglio. Insomma, si tratta di una buona abilità ma sarebbe meglio utilizzare i punti prima su altre skill più utili.

Attacco agganciato contro Macchine (Cacciatrice)

Decisamente più importante è l'Attacco agganciato contro Macchine, che permette alla protagonista di Horizon Forbidden West Burning Shores di eseguire un balzo sul nemico stordito con il tasto X e poi premere il tasto R1 al fine di energizzare la macchina ed innescare un'esplosione risonante. Si tratta di una combo molto efficace ed in grado di infliggere ingenti danni ai nemici che vengono colpiti dalla detonazione.

Vigore con salute bassa (Superstite)

Si tratta di un altro power-up che non andrebbe sbloccato subito, a meno che non sia essenziale per il vostro stile di gioco. Vigore con salute bassa si limita infatti ad aumentare la velocità di ricarica del vigore arma quando la salute della protagonista è inferiore al 25%. A meno che non siate perennemente in difficoltà, è improbabile che possiate trarre grandi benefici dall'attivazione di questa abilità attiva.

Creazione Scudi (Superstite)

Molto più utile durante i combattimenti con le macchine è la Creazione Scudi, un'abilità attiva che consente alla protagonista di Horizon Forbidden West Burning Shores di fabbricare scudi portatili. Questi preziosi oggetti possono essere posizionati e fungere da ripari, la cui resistenza è proporzionale al livello dell'abilità, anch'esso migliorabile tramite l'ausilio degli abiti.

Tiratrice esperta (Infiltratrice)

Un altro potenziamento da sbloccare il prima possibile è Tiratrice esperta, grazie al quale Aloy riceve un bonus alla precisione nel tiro con gli archi durante alcune azioni. Più nello specifico, chi sblocca questa abilità attiva può scoccare frecce con risultati migliori sia durante il movimento a piedi che da accovacciati.

Risonatore furtivo (Infiltratrice)

Anche in questo caso, siamo di fronte ad un'abilità passiva la cui effettiva utilità dipende dallo stile di gioco dell'utente. A meno che non apprezziate particolarmente la furtività, potete evitare di sprecare due punti abilità. Grazie a Risonatore Furtivo, Aloy accumula più rapidamente l'energia del risonatore con i colpi silenziosi, così da scaricare tutta l'energia immagazzinata nella lancia per infliggere danni aumentati quando la carica raggiunge il suo livello massimo.

Lancio in volo (Esperta di Macchine)

Risulta invece perfetto per le fasi di esplorazione l'abilità attiva che prende il nome di Lancio in volo. L'acquisto di questa skill nel ramo Esperta di Macchina fa sì che i giocatori di Horizon Forbidden West Burning Shores possano eseguire un balzo verso l'altro mentre sono sul dorso di una creatura robotica in grado di volare. Sfruttando tale mossa, è possibile raggiungere luoghi elevati senza alcuno sforzo.

Ricarica Risonatore (Esperta di Macchine)

L'ultima abilità attiva di cui vi parleremo è Ricarica Risonatore, la quale è indicata solo ed esclusivamente per quei giocatori che utilizzano molto spesso la tecnica dell'Override. Si tratta infatti di una skill che carica immediatamente l'Esplosione Risonante della lancia al momento dell'esecuzione di un Override.

Avete già letto la nostra guida su come accedere all'espansione diHorizon Forbidden West Burning Shores su PS5?