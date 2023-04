Horizon Forbidden West Burning Shores: le prime recensioni promuovono il DLC

Mentre si aprono le porte virtuali che consentono l'accesso al DLC di Horizon: Forbidden West, divengono disponibili le prime recensioni di Burning Shores, espansione ora accessibile su PlayStation 5.

Ambientata nell'endgame di Horizon: Forbidden West, l'ultima avventura di Aloy prosegue il racconto proposto nel gioco originale. Tornati a impersonare la protagonista, i giocatori si ritrovano dunque rapidamente immersi nell'immaginario del sequel di Horizon: Zero Dawn, arricchito di nuove aree esplorabili e di personaggi aggiuntivi. Disponibile da meno di ventiquattr'ore su PlayStation Store, il DLC è già oggetto delle prime recensioni da parte della stampa specializzata, che sembra aver apprezzato gli sforzi di Guerrilla Games.

I primi voti di Horizon: Forbidden West - Burning Shores, anche se ancora poco numerosi, si attestano infatti su di una media precisa dell'80/100. Le testate internazionali di IGN USA, VGC e The Sixth Axis hanno assegnato al DLC un netto 8/10. Più generosa la redazione di GameSpew, che ha invece optato per in 9/10, mentre da GLHF arriva un 7/10. Visto il numero ridotto di giudizi, solamente cinque al momento, il Metascore si presenta come un valore ancora in divenire, che ad ora comunque si attesta provvisoriamente sull'80/100.



Per maggiori dettagli sull'espansione, vi invitiamo alla lettura della recensione di Horizon: Forbidden West - Burning Shores redatta dal nostro Giuseppe Arace.