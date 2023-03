Horizon Forbidden West, Burning Shores solo su PS5: 'possiamo gestire molti più dati'

Tra le nuove uscite in arrivo ad aprile su ecosistema PlayStation troviamo anche l'ambizioso DLC Horizon Forbidden West: Burning Shores, che proseguirà l'avventura di Aloy.

A differenza del gioco base, tuttavia, l'espansione di Forbidden West troverà spazio esclusivamente su PS5. Una circostanza che ha destato qualche perplessità nella community e sulla quale il team di sviluppo è di recente tornato a esprimersi. Guerrilla Games ha infatti spiegato di aver avuto necessità di sfruttare la maggiore potenza di calcolo di PlayStation 5 per poter dare vita a un ambiente open world denso di vita.

"I sistemi sviluppati per Horizon: Zero Dawn e Horizon: Forbidden West erano molto veloci perché non serviva memorizzare le nuvole come oggetti 3D, ma bastavano delle istruzioni su come crearle partendo da informazioni 2D limitate. - ha spiegato la software house - Con PlayStation 5 possiamo gestire molti più dati. Così, terminati i lavori su Forbidden West, abbiamo creato un prototipo di rendering delle nuvole tramite voxel che fosse all’altezza dei nostri standard di qualità e che permettesse di volare attraverso strati di nubi estremamente dettagliati".



La volontà di portare Aloy a muoversi tra le nuvole in Horizon Forbidden West: Burning Shores è stata dunque una delle ragioni che ha portato Guerrilla a spostare lo sviluppo del DLC esclusivamente su next-gen.