Horizon Forbidden West Burning Shores su PS5: al via i preorder con tanto di bonus

Come un fulmine a ciel sereno, Sony ha comunicato ai suoi utenti che è da oggi possibile procedere con il preorder di Burning Shores, ovvero l'espansione di Horizon Forbidden West che ci permetterà di esplorare la pericolosa regione a sud delle terre dei Tenakth in compagnia di Aloy.

Tutti gli utenti che prenoteranno una copia dell'espansione avranno diritto ad una serie di contenuti aggiuntivi che contribuiranno ad ampliare l'arsenale di Aloy e ad aggiungere nuove modifiche estetiche ai suoi abiti.

Ecco tutti i bonus per il preorder di Horizon Forbidden West Burning Shores:

Abito tintura Ondanera (disponibile presso il primo commerciante)

Arco di precisione Ondanera (disponibile presso il primo mercante delle Rive Ardenti)

Di seguito potete invece trovare il link per procedere con la prenotazione dell'espansione sul negozio digitale Sony:

È quasi inutile dire che serve il gioco nella sua versione base per poter giocare l'espansione, il cui prezzo è di soli 19,99 euro e la sua data d'uscita è fissata al prossimo 19 aprile 2023 in esclusiva PlayStation 5. Va infatti precisato che i possessori di Horizon Forbidden West in versione PS4 non potranno giocare il DLC.