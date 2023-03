Horizon Forbidden West Burning Shores solo su PS5: tutti i vantaggi spiegati da Guerrilla

Archiviato Horizon Call of the Mountain per PlayStation VR2, Guerrilla Games è ora totalmente concentrata su Burning Shores, il DLC di Horizon Forbidden West che verrà pubblicato il prossimo 19 aprile. Ed attraverso le pagine del PlayStation Blog gli sviluppatori ci rivelano qualche nuovo dettaglio sull'atteso contenuto aggiuntivo.

Come confermato al momento dell'annuncio, Horizon Forbidden West Burning Shores arriverà solo su PS5, ed i ragazzi di Guerrilla hanno dunque spiegato cosa ha rappresentato per loro sviluppare il DLC soltanto per la next-gen di casa Sony. "Una delle nostre priorità con i giochi di Horizon è di aggiungere tonnellate di dettagli e varietà ai nostri scenari. Tutto quello che abbiamo aggiunto in Horizon Forbidden West è stato fatto tenendo a mente come ottimizzarlo anche per PS4. Con Burning Shores, dato che ci siamo potuti concentrare solo su PS5, siamo stati in grado di compiere passi avanti e siamo davvero elettrizzati da cosa abbiamo creato con questa spettacolare versione post-apocalittica di Los Angeles", afferma il game director Mathijs de Jonge.

"Il paesaggio urbano in rovina di Los Angeles e ciò che lo circonda - continua de Jonge - sono altamente dettagliati e per funzionare correttamente necessitavano non solo di ampia potenza di calcolo ma anche di tecnologie molto più veloci, soprattutto per i momenti in cui il giocatore sta volando sopra queste terre e può vedere tutto assieme dall'alto. Uno degli avamposti è collocato proprio attorno queste dettagliate rovine, e siamo stati in grado di farci entrare un sacco di elementi".

Il director aggiunge poi che "un altro aspetto degno di nota è una particolare sequenza di combattimento che ha richiesto tantissima memoria e potenza di calcolo. Per essere riusciti a realizzare la nostra ambiziosa visione sia tecnicamente che in termini creativi, siamo assolutamente grati ai numerosi vantaggi offerti dall'hardware di PS5". L'autore conferma che "utilizzare la potenza del processore PS5 ci ha permesso di far muovere certe simulazioni ad una velocità maggiore, raggiungendo risultati più realistici ed offrendo così un'esperienza ludica migliore. Su PS5 possiamo creare orizzonti molto più dettagliati, mettendo in risalto le visuali mozzafiato che i giocatori incontreranno lungo la mappa. Infine c'è il supporto alla modalità 40hz ed il Variable Refresh Rate sulle TV che lo consentono, offrendo così un gameplay ancora più fluido".

Già il video reveal di Horizon Forbidden West Burning Shores si è dimostrato impressionante per la caratterizzazione della Los Angeles in rovina sorvolata da Aloy, e chissà quali altre meraviglie gli sviluppatori saranno stati in grado di includere nel DLC grazie alle maggiori possibilità offerte da PS5.