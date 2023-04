Horizon Forbidden West Burning Shores, alla scoperta dei Quen: Aloy ha una nuova alleata

Si avvicina sempre di più l'uscita di Burning Shores, l'atteso DLC di Horizon Forbidden West che verrà pubblicato su PlayStation 5 il prossimo 19 aprile. Con il debutto distante ancora un paio di settimane, il PlayStation Blog ci permette di scoprire ulteriori dettagli dell'espansione targata Guerrilla Games.

Dopo aver fatto la conoscenza del Waterwing di Horizon Forbidden West Burning Shores, gli sviluppatori ora approfondiscono le nostre conoscenze sulla tribù dei Quen, introdotta nel gioco base e che avrà un ruolo centrale all'interno del DLC. Descritti da Anne van der Zanden come "una tribù marinara che proviene da oltre il Pacifico", la Community Manager di Guerrilla ci spiega sulle pagine del PS Blog che "A differenza di altre tribù incontrate da Aloy, i Quen hanno fondato la propria società sulla capacità di usare il Focus, il che permette loro di accedere ai dati del mondo antico. Questo vantaggio tecnologico li ha resi egemoni rispetto alle altre tribù del Grande Delta, la loro terra d’origine, ma ha anche plasmato la loro civiltà in modo unico".

"La conoscenza dell’antico passato - prosegue van der Zanden - ha permesso ai Quen di costruire un grande impero. Ma contrariamente a tribù come quella degli Oseram, la cui superiorità tecnologica è dovuta alle loro invenzioni, il progresso dei Quen è legato unicamente alle conoscenze che riportano alla luce. Di conseguenza, per loro è fondamentale proteggere i pochi Focus posseduti dalla tribù, nonché controllare e regolamentare l’accesso alle preziose informazioni rivelate da questi dispositivi. In quest’ottica, i Divinatori hanno un ruolo speciale nella tribù. Essendo membri di una prestigiosa casta Quen, solo ai Divinatori è permesso usare un Focus per leggere i dati. Hanno il compito di trovare e archiviare le antiche conoscenze potenzialmente utili all’impero, assicurandosi che non finiscano in mano a estranei".

La Community Manager precisa che "sappiamo ancora pochissimo sui Quen, In Forbidden West c’è stato solo qualche accenno, ma stavolta scopriremo molto di più su questa tribù e sulla rigida gerarchia che ha un grande impatto sui nuovi personaggi che incontreremo". A proposito di nuove conoscenze, tra queste ci sarà l'Ammiraglio Gerrit: "Compare già all’inizio della storia, è un ufficiale decorato della marina Quen e il capo di questo gruppo di superstiti. Spetta a lui mandare avanti le cose in questi tempi disperati".

Ma ancora più importante è il personaggio di Seyka, che in Burning Shores sarà una nuova, preziosa alleata di Aloy. "Siamo entusiasti di Seyka! È un ambizioso incursore Quen, disposta a tutto per aiutare la sua gente a sopravvivere. Essendo la nuova alleata di questo DLC, accompagna Aloy per gran parte dell’avventura e la aiuta in moltissime situazioni, cosa che non succede molto spesso alla nostra protagonista. Energica, sensibile e tenace, Seyka è una persona speciale che assume un ruolo chiave in questo nuovo capitolo del viaggio di Aloy", così la descrive van der Zanden.

In attesa dunque di scoprire ancora più dettagli sulla tribù dei Quen e su Seyka una volta disponibile il DLC, Guerrilla ha inoltre spiegato perché Horizon Forbidden West Burning Shores esce solo su PS5, saltando la vecchia generazione rappresentata da PS4.