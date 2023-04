Horizon Forbidden West Burning Shores, ci siamo! Guerrilla ci ricorda che sta per arrivare

Burning Shores, l'atteso DLC di Horizon Forbidden West, è ormai prossimo alla pubblicazione su PlayStation 5. A ricordarcelo è Guerrilla Games, che ha pubblicato il trailer di lancio del contenuto aggiuntivo volto ad espandere ulteriormente la storia di Aloy.

Dalla durata di un minuto circa, il filmato non ci mostra sequenze di gameplay vero e proprio, ma offre stralci della narrativa alla base del contenuto scaricabile, che porta Aloy ad esplorare una Los Angeles post-apocalittica e divenuta un enorme arcipelago vulcanico, abitata da una delle Macchine più pericolose mai incontrate finora dall'abile guerriera. Nel trailer c'è spazio anche per la nuova alleata di Aloy in Horizon Forbidden West Burning Shores, Seyka, che rivestirà un ruolo centrale all'interno della nuova storia messa a punto da Guerrilla.

Burning Shores sarà disponibile per il download su PS5 a partire dal 19 aprile 2023 e, tra nuove sfide e Macchine inedite come la Waterwing, preziosa per spostarsi più rapidamente sotto'acqua, il DLC promette di arricchire ancora di più l'esperienza offerta da Horizon Forbidden West all'interno di uno degli scenari più affascinanti ed evocativi fin qui offerti dalla serie.

E per ingannare gli ultimi giorni che ci separano dal lancio dell'espansione, l'ultimo gameplay trailer ci mostra anche la presenza di due nuove meccaniche in Horizon Forbidden West Burning Shores, che offriranno approcci del tutto inediti a combattimenti ed esplorazione.