Horizon Forbidden West Burning Shores: un video gameplay mostra i primi 18 minuti del DLC

Se siete ancora indecisi sull'acquisto di Horizon Forbidden West Burning Shores e siete in attesa della nostra recensione, in uscita a breve, sappiate che è ora possibile vedere l'intera parte introduttiva dell'espansione.

Nel video in questione, registrato a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo, è possibile osservare in movimento i primi 18 minuti del DLC che porta Aloy in una Los Angeles del futuro. Come si può vedere nel filmato, in questa nuova area esplorabile sarà possibile conoscere nuovi personaggi e avere a che fare con macchine ancora più pericolose di quelle che abbiamo affrontato nel corso dell'avventura principale. A questo proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata al video che approfondisce la figura di Seyka, la ragazza dai tratti orientali che sembra ricoprire un ruolo primario in Horizon Forbidden West Burning Shores.

In attesa di poter conoscere maggiori dettagli sull'espansione, disponibile da oggi in esclusiva su PlayStation 5, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un interessante approfondimento sul rapporto con l'arte di Horizon Forbidden West.

Avete già letto la nostra guida su come accedere all'espansione Burning Shores di Horizon Forbidden West su PS5?