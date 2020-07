Horizon Forbidden West: canzone del trailer ora disponibile sui servizi di streaming

È ancora vivido nella memoria dei videogiocatori l'annuncio di Horizon Forbidden West per PS5, avvenuto nel corso del ricchissimo show The Future of Gaming andato in onda lo scorso 11 giugno.

Se il ritorno di Aloy è stato accolto con così tanto entusiasmo, non è stato merito solamente delle immagini mostrate a schermo, che hanno presentato una nuova minaccia e luoghi inediti da esplorare, ma anche della canzone d'accompagnamento, intitolata Promise of the West, composta da Joris de Man e arricchita dai vocalizzi di Julie Elven. Sony e Guerrilla Games sono ora lieti di annunciare che la traccia può essere ascoltata sui principali servizi di streaming in abbonamento, da Apple Music a Spotify, e acquistata su piattaforme come Amazon Music e iTunes Store.

Horizon Forbidden West, ricordiamo, è attualmente in sviluppo esclusivamente per PlayStation 5, ma risulta essere privo di una data d'uscita. Proseguirà la storia da dove l'avevamo lasciata, con Aloy costretta a viaggiare verso ovest per affrontare una nuova minaccia che mette a repentaglio la sopravvivenza delle ultime tribù. Pochi giorni fa Guerrilla ci ha illustrato il comportamento della nuove macchine Sunwings.