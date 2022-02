Horizon Forbidden West: caricamenti 'rallentati' su PS5 per poter leggere i suggerimenti

Con l'avvento di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, anche il mondo console ha finalmente accolto gli SSD, i dispositivi di archiviazione di dati che hanno reso fulminei i tempi di caricamento in-game.

Questo, naturalmente, vale anche per Horizon Forbidden West, la nuova esclusiva Sony che ci mette 4-5 secondi di tempo su PS5 per caricare un'area del vasto mondo di gioco realizzato da Guerrilla. Per quanto gli SSD abbiano indubbiamente migliorato la quality of life su console next-gen, è anche vero che i giocatori affezionati ai cari vecchi consigli durante le schermate di caricamento potrebbero rimanere in qualche modo scontenti.

È per questa ragione che Guerrilla ha pensato di "allungare" i tempi di caricamento di Horizon Forbidden West per consentire di leggere le note a schermo: "In Horizon Zero Dawn lo chiamavamo viaggio veloce, ma lì potrebbe volerci anche un minuto di attesa. Con PS5, sono forse quattro o cinque secondi, carica così velocemente che i giocatori non riescono nemmeno a leggere i suggerimenti. Abbiamo dovuto aggiungere un caratteristica molto semplice per cui la schermata di caricamento si blocca per un tempo sufficiente in modo da poter effettivamente leggere almeno un suggerimento".



Horizon Forbidden West è un gioco estremamente accessibile, e fortunatamente sarete liberi di disattivare questa funzione nelle opzioni e velocizzare ulteriormente i caricamenti (in alternativa potrete semplicemente premere il tasto X durante il caricamento per procedere più velocemente).

In attesa del debutto fissato a domani venerdì 18 febbraio, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Horizon Forbidden West.