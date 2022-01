Horizon Forbidden West: nel cast c'è anche Carrie Anne Moss, la Trinity di Matrix

Pochi minuti fa è stato pubblicato a sorpresa da Sony il nuovo trailer di Horizon Forbidden West, il quale ci ha permesso di dare nuovamente un'occhiata all'Ovest Proibito e di scoprire una delle guest star dell'esclusiva PlayStation.

Horizon Forbidden West vanterà infatti la presenza di Carrie Anne Moss, attrice nota al grande pubblico per aver interpretato Trinity nella trilogia originale di Matrix e nel recente quarto capitolo, Resurrections. Nel titolo Guerrilla Games la donna presterà volto e voce a Tilda. Come avrete già letto nella nostra intervista agli sviluppatori di Horizon Forbidden West, Francesco Fossetti ha chiesto al team qualche chiarimento sul personaggio interpretato dalla celebre attrice. Purtroppo Guerrilla Games ha deciso di non sbottonarsi troppo, ma ha comunque lasciato intuire che il suo ruolo sarà molto importante ai fini della storia, probabilmente per via dei suoi legami con il passato, ovvero il periodo in cui le macchine non avevano ancora preso il sopravvento.

In attesa di poter scoprire molti dettagli in più su questo personaggio, vi ricordiamo che l'arrivo del gioco sugli scaffali di tutti i negozi è previsto per il prossimo 18 febbraio 2022 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5.

