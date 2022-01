Horizon Forbidden West: il cast dell'esclusiva Sony si presenta nel nuovo filmato

Ci avviciniamo sempre più all'attesso esordio di Horizon Forbidden West, il nuovo action game di Guerrilla Games in arrivo in esclusiva sulle piattaforme PlayStation. Il cast della nuova avventura di Aloy si è presentato ufficialmente in un nuovo filmato pubblicato recentemente da Sony.

Il video dietro le quinte che vi abbiamo riportato in apertura ci permette di approfondire numerosi dei personaggi che incontreremo nel nostro viaggio verso l'Ovest Proibito. A partire da Ashly Burch che interpreta Aloy, passando per Lance Reddick nei panni dell'enigmatico Sylens, John MacMillan in quelli di Varl, fedele amico della nostra eroina, e John Hopkins nelle vesti dell'affabile guerriero Oseram Erend, abbiamo un altro piccolo assaggio dei variegati protagonisti che renderanno vivo il mondo di Horizon Forbidden West.



Guerrilla Games non si è inoltre dimenticata di includere un piccolo sneak peek dedicato a due personaggi inediti per la serie action: il guerriero Tenakth Kotallo e la misteriosa e riservata Tilda, interpretati rispettivamente da Noshir Dalal e Carrie-Anne Moss. "Aloy incontrerà questi personaggi e molti altri nel suo tentativo di fermare la piaga rossa e salvare l'umanità", ha concluso Sony nel suo post pubblicato ul PlayStation Blog.



Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4. Se siete curiosi di saperne di più sull'ambizioso open world, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva a Guerrilla su Horizon Forbidden West.