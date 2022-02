Horizon Forbidden West celebrato con una statua di Aloy nel cuore di Firenze

Il lancio di un gioco del calibro di Horizon Forbidden West va celebrato adeguatamente, e Sony lo sa bene. Per questo motivo, il colosso giapponese ha fatto installare una statua temporanea dedicata ad Aloy nel cuore di Firenze, più precisamente in piazza Madonna della Neve, nel Complesso delle Murate.

"Un'icona di coraggio, tenacia e intraprendenza tiene il posto a tutte le donne della storia che hanno condiviso questi valori e meriterebbero una statua", si legge sulla targa ai piedi della scultura, che rimarrà nel complesso fiorentino fino a venerdì 25 febbraio.

Pur essendo un personaggio virtuale - spiega Sony Interactive Entertainment - Aloy si pone come un'icona realistica rappresentando l’incredibile complessità psicologica del genere umano e donando valore alla diversità, intesa come unicità ed espressione della straordinarietà del singolo: "Nata e cresciuta da emarginata, Aloy ha una prospettiva unica sul mondo. Si sente un’estranea, ma grazie alla sua intelligenza emotiva e a una spiccata empatia, con perseveranza e impegno, sfida lo status quo per dedicarsi alla ricerca instancabile della verità e alla scoperta di sé". L'iniziativa è stata lodata da Maria Pia Ercolini, Presidente di Toponomastica femminile, poiché "apre un canale di comunicazione preferenziale con le giovani generazioni sull’importanza di modelli culturali".

Potrete vestire nuovamente i panni di Aloy a partire da domani 18 febbraio, giorno in cui la sua nuova avventura arriverà sugli scaffali fisici e digitali in versione PlayStation 4 e PS5. Nell'attesa, potete ammirare la statua nelle immagini allegate a questa notizia (o, se siete di quelle parti, recandovi sul posto) e leggere la nostra recensione di Horizon Forbidden West.