Horizon Forbidden West: una celebre armatura di Aloy è stata depotenziata

Come fatto notare da PushSquare, l'anteprima di Horizon Forbidden West pubblicata da IGN USA a inizio settimana ha messo in luce un particolare interessante, ovvero il nerf dell'armatura Tessitrice di Scudi di Aloy.

Tessitrice di Scudi è l'armatura più forte di Horizon Zero Dawn, la quale permette alla protagonista di assorbire completamente i danni, di fatto rendendo Aloy invulnerabile (anche se solo per un perodo di tempo limitato), si tratta di un'armatura difficile da ottenere ma ovviamente capace di regalare enormi soddisfazioni.

A quanto pare però nel sequel Tessitrice di Scudi è diventata un'armatura non comune e non possiede più l'abilità di rendere invincibile Aloy. Il motivo? L'armatura ha perso la sua fonte di energia ed è stata modificata per risultare più adatta ai combattimenti a distanza. Si tratta di un piccolo escamotage studiato da Guerrilla per rendere meno potente l'armatura, per il resto Tessitrice di Scudi si presenta in questo sequel senza particolari differenze estetiche, con l'unica differenza legata appunto al nerf delle abilità rispetto al primo gioco della serie.

Guerrilla ha pubblicato nelle scorse ore uno story trailer di Horizon Forbidden West doppiato in italiano, non ci resta che attendere poco meno di un mese per poter mettere le mani sull'avventura di Aloy, il gioco sarà disponibile dal 18 febbraio su PS4 e PS5.