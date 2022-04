Horizon Forbidden West: chi è il personaggio di Rost?

Horizon Forbidden West riprende molti dei personaggi secondari introdotti nel corso del primo capitolo della serie, Horizon Zero Dawn, approfondendo le loro storie e mostrando nuovi dettagli su di loro: per questo motivo coloro che iniziano la saga dal secondo episodio potrebbero sentirsi un po' spaesati.

Uno dei personaggi più importanti della serie è Rost, un guerriero della tribù dei Nora emarginato dal suo stesso clan e costretto a vivere in solitudine come un eremita. Il dettaglio più rilevante, però, è che Rost è il padre adottivo di Aloy: la bambina gli venne consegnata dalle tre sciamane Nora poiché orfana di entrambi i genitori, e dunque non in diritto di entrare a fare parte del clan. Nel corso degli anni successivi Rost si prese cura di Aloy, crescendola come una cacciatrice e una guerriera, addestrandola in vista della Prova, una sfida con altri giovani per potersi guadagnare l'ammissione ufficiale nella tribù dei Nora.

Il personaggio di Rost è tuttavia completamente assente in Forbidden West: viene infatti ucciso durante l'incursione di un gruppo di guerrieri sconosciuti, avvenuta proprio durante la Prova con lo scopo di eliminare quanti più aspiranti cacciatori Nora possibili. Questo tragico evento cambierà per sempre la vita della protagonista, che da quel giorno intraprenderà un percorso di vendetta alla ricerca dei responsabili e della verità sulle proprie origini. Quest'ultima è legata indissolubilmente alla vera natura della madre di Aloy in Horizon Forbidden West.

