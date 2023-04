Horizon Forbidden West: chi è Seyka? Lo svela il nuovo video di Burning Shores

Al video di lancio di Horizon Forbidden West Burning Shores s'accompagna il nuovo filmato dietro le quinte pubblicato da Guerrilla Games per descriverci il personaggio di Seyka, 'nuovo volto' dell'espansione che accompagnerà Aloy nel suo prossimo viaggio nella giungla post-apocalittica di Los Angeles.

Interpretata da Kylie Liya Page, Seyka viene descritta da Guerrilla e dalla stessa attrice e doppiatrice come un personaggio 'duro', una guerriera disposta a tutto pur di difendere la sua famiglia e la sua tribù di appartenenza dai 'pericoli esterni', siano essi rappresentati dalle Macchine o da qualsiasi altra minaccia.

Nel video possiamo osservare in azione diverse scene di motion capture realizzate dall'attrice di Seyka e da Ashly Burch, l'interprete 'storica' di Aloy. Tra una sessione mo-cap e l'altra è possibile intravedere degli spezzoni in-engine con protagoniste Aloy e Seyka, delle scene che vengono riprese e 'ampliate' con gli ultimi, spettacolari screenshot pubblicati sui social da Guerrilla Games per testimoniare la bontà grafica dell'espansione di Horizon Forbidden West.

Il lancio di Burning Shores è previsto per il 19 aprile in esclusiva su PlayStation 5. Nel frattempo, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro ultimo approfondimento a firma di Giulia Martino sull'abbondanza di Horizon Forbidden West tra arte e Aloy.