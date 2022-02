Horizon Forbidden West: tutti i codici per aprire le porte bloccate

Horizon Forbidden West offre un open world vasto e pieno di segreti (per approfondire ecco la recensione di Horizon Forbidden West) in cui il giocatore è chiamato a prestare particolare attenzione. Tra le altre cose, nel gioco sono disseminate porte bloccate da uno specifico codice uguale per tutti.

Legato allo sblocco di queste portali si trova spesso un piccolo enigma non troppo difficile da risolvere. Comunque, se volete velocizzare il procedimento e arrivare direttamente alla soluzione per poter proseguire, di seguito trovate i codici associati ai vari ostacoli bloccati.

Missione principale - Death's Door: 7482

Missione principale - Cradle of Echoes: 237

Missione secondaria - Forbidden Legacy: 102023; 4020625 (seconda porta)

Missione secondaria - Nights of lights: 739135

Rovina della reliquia - The Daunt: 1705

Rovina della reliquia - No Man's Land: 2204

Rovina della reliquia - Restless Weald: 1923

Rovina della reliquia - Isle of spires: 2109, porta al settimo piano

Rovina della reliquia - Isle of spires: 109, porta al nono piano

Rovina della reliquia - Isle of spires: 2109109, porta al sesto piano

Porta della Base - 9626118

Con questi codici potrete aprire direttamente le porte bloccate e passare oltre. Riguardo al gioco firmato Guerrilla Games, avete visto il set LEGO da poco annunciato dedicato all'iconico Collolungo di Horizon Forbidden West?