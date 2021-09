Horizon Forbidden West Collector's Edition preordinabile ora su Amazon

Su Amazon è preordinabile proprio in questo momento la Collector's Edition di Horizon Forbidden West per PlayStation 4 e PlayStation 5, al prezzo di 199,99 euro con data di uscita prevista per il 18 febbraio. Le copie sono limitatissime, da GameStop è già esaurita.

Clicca qui per preordinare Horizon Forbidden West Collector's Edition su Amazon

La Collector’s Edition, oltre ad una copia digitale del gioco (riscattabile sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5), include anche i seguenti oggetti:

SteelBook® di Horizon Forbidden West

Statue originali di un Tremorzanna e di Aloy

Mini artbook

2 abiti speciali (Carja Colosso d’élite e Tuono Nora d’élite)

2 armi speciali (arco corto Colosso Carja e fionda Tuono Nora)

Pacchetto risorse da usare nel gioco: munizioni, pozioni e kit da viaggio

Pezzo Squarciavento alfa per Batosta Meccanica

Posa e pitture facciali speciali per la modalità Foto

Colonna sonora digitale

Versione digitale di The Sunhawk, la prima graphic novel basata su Horizon Zero Dawn

Su Amazon è inoltre preordinabile la Standard Edition a a 70,99 euro per PlayStation 4 o 80,99 euro per PlayStation 5 e la Special Edition a 80,99 euro per PlayStation 4 o 90,99 euro per PlayStation 5

Come sempre le prenotazioni su Amazon garantiscono uno sconto se dal momento dell'ordine a quello di spedizione, il prezzo dovesse scendere. Molto probabilmente per questa Collector's Edition questa promozione non verrà attivata, in quanto l'articolo potrebbe esaurire in pochissimo tempo.

Se siete interessati a prenotarlo vi consigliamo di non esitare, acquistare questa Collector's Edition successivamente potrebbe costare molto più del prezzo applicato oggi.