Horizon Forbidden West: la Colonna Sonora presto in streaming, ecco le date dei Volumi

Dopo aver celebrato il lancio di Horizon Forbidden West, i ragazzi di Guerrilla Games collaborano con i "cugini" di Sony Music per consentire a tutti gli appassionati di ascoltare la Colonna Sonora Ufficiale del kolossal sci-fi sulle principali piattaforme di streaming musicale.

Similarmente a quanto avvenuto all'uscita di Horizon Zero Dawn, anche stavolta la sussidiaria olandese dei PlayStation Studios darà modo ai propri fan (e non solo) di ascoltare la maggior parte della colonna sonora del sequel Forbidden West.

L'operazione imbastita da Guerrilla prevede la pubblicazione in streaming della Soundtrack di Horizon 2 in tre Volumi. Il primo Volume sarà disponibile già da venerdì 25 febbraio e includerà tracce come "Aloy's Theme", il brano che riprende l'iconico motivo della protagonista cantato da Julie Elven, e la canzone "In the Flood" di Ariana Gillis tratta dalla sequenza di apertura.

Il Volume 2 e 3 della Colonna Sonora di Horizon Forbidden West saranno disponibili rispettivamente per l'11 e 25 marzo. In attesa di ricevere ulteriori dettagli e i link delle piattaforme di streaming musicale che accoglieranno la soundtrack del kolossal GDR di Guerrilla, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Horizon Forbidden West su PS5.