Horizon Forbidden West, com'è cambiato dal 2020? State of Play e gioco finale a confronto

Durante il loro sviluppo, i videogiochi vanno incontro a cambiamenti continui, dunque spesso e volentieri le build che arrivano sul mercato appaiono sensibilmente diverse dalla versioni mostrate durante gli eventi promozionali degli anni precedenti. È quello che è successo anche a Horizon Forbidden West, e questo video ne é la prova.

Il sempre attentissimo curatore del canale YouTube ElAnalistaDeBits ha montato un filmato che mette a confronto la versione di lancio di Horizon Forbidden West con i filmati mostrati durante gli eventi PlayStation State of Play del 2020 e del 2021.

A saltare subito all'occhio sono i cambiamenti generali applicati alla saturazione (maggiore nel gioco finale), alle ombre e al loro posizionamento, ma c'è anche tanto altro. Nella versione finale si segnalano asset di rocce e vegetazione rimossi o spostati, ombre dai toni più caldi che si sposano meglio con il tramonto, modifiche al posizionamento o al comportamento dei nemici, fondali marini meno luminosi, movimenti più realistici per i capelli di Aloy sott'acqua, ed effetti di illuminazione e trasparenza migliorati sulla superfice degli specchi d'acqua. Il trailer dello State of Play del 2020 mostra una distanza di visualizzazione per la vegetazione leggermente superiore, in compenso lo shading di erba e arbusti risulta essere nettamente migliore nella versione finale. ElAnalista DeBits afferma inoltre di non aver trovato traccia della missione mostrata allo State of Play 2021 durante il suo playthrough.

Potete osservare questi e altri cambiamenti nel video confronto allegato in cima a questa notizia. Come valutate le modifiche applicate a Horizon Forbidden West nel corso del suo sviluppo?