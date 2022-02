Horizon Forbidden West: come accumulare Punti Abilità velocemente

In Horizon Forbidden West, Aloy è diventata una guerriera ancora più esperta rispetto a quanto mostrato nella sua prima avventura: nel nuovo titolo di Guerrilla Games sono infatti presenti ben sei diversi alberi delle abilità tramite i quali sbloccare diversi poteri e tecniche avanzate di combattimento ed esplorazione.

Ma per ottenere tutte le abilità offerte da queste ramificazioni è indispensabile accumulare velocemente quanta più esperienza possibile, in modo così da progredire di livello e ricevere come ricompensa un Punto Abilità. Guadagnare XP e, di conseguenza, i relativi Punti non è complicato ed avviene in maniera naturale nel corso del gioco, ma ecco quali sono le due strade più veloci per ottenerne in grandi quantità.

Completare le missioni principali

Il metodo più ovvio è spesso anche quello migliore, dato che portare a termine le missioni dell'avventura principale garantisce solitamente un gran numero di XP, molto di più rispetto alle attività collaterali del gioco. Così vedremo l'indicatore dei Punti Abilità salire velocemente, potendo quindi sbloccare i diversi poteri di Aloy in tempi brevi.

Affrontare missioni ed attività secondarie

Il vasto mondo di Horizon Forbidden West è pieno di incarichi minori da portare a termine e luoghi sconosciuti da esplorare. Distaccarsi ogni tanto dalla main quest è quindi molto utile per ottenere ulteriori punti esperienza anche in tempi relativamente brevi, considerato che diverse missioni secondarie possono essere completato nel giro di poco tempo. Non perdete quindi l'occasione di parlare con qualunque NPC incontrate durante il vostro cammino, così da attivare quest minori e guadagnare esperienza e Punti Abilità ancora più rapidamente.

Per scoprire maggiori dettagli sull'esclusiva PlayStation, non perdetevi la nostra recensione di Horizon Forbidden West. Vi ricordate invece Guerrilla Games quali giochi ha fatto oltre ad Horizon?